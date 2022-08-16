Не буде відкладатися. Скоро з'явиться проект електронної черги на кордоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

"Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проект електронної черги на кордоні. Ми рухаємося у бік цифрової держави з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що вчора парламент прийняв зміни до Митного кодексу, які максимально наближають українське митне законодавство до законодавства ЄС. Так, Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу.

Окрім цього, Мінінфраструктури, МЗС і Митній службі доручено організувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.