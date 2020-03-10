Вопреки решению президента импорт из России и Беларуси увеличивается, - ВЭА

Требование президента Владимира Зеленского остановить импорт тока из России и Беларуси проигнорировали, с начала года его поставки в Украину составили 200 млн кВт часов. Об этом сообщает Всеукраинская Энергетическая Ассамблея на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Президента саботируют уже 10-й день подряд! Импорт из России и Беларуси увеличивается. Он поступает в дорогие вечерние часы дня. Всего импортировано 0,6 млн кВт часов. С начала года эти поставки стоили нашей стране более четверти миллиарда грн", - говорится в обращении.

Напомним, во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта президент Владимир Зеленский раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что про импорт тока из РФ не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

Ранее на Всеукраинском собрании работников угольной промышленности 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта текущего года импорт тока из России и Беларуси.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря так называемой "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности ограничения мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки.

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.