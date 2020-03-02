Вопреки поручению президента импорт электроэнергии из России и Беларуси продолжается, - ВЭА

Вопреки поручению президента остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 марта текущего года, поставки тока продолжается. Об этом сообщается на странице Всеукраинской энергетической ассамблеи в Facebook, передает РБК-Украина.

"Требование президента остановить с 1 марта импорт из России и Беларуси проигнорировано. 2 марта импорт продолжает поступать в украинскую энергосистему в наиболее маржинальные часы независимо от того, нужно ли это Украине или нет. За февраль импорт составил 83 тыс. кВт∙час. С начала года эти поставки стоили нашей стране 248 млн грн", - сообщается на странице ВЭА.

Напомним, во время выступления на Всеукраинском собрании работников угольной промышленности 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта текущего года импорт тока из России и Беларуси.

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