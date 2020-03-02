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Всупереч дорученню президента імпорт електроенергії з Росії та Білорусі продовжується, - ВЕА

Новини » Енергетика     02.03.2020 - 15:27
Всупереч дорученню президента імпорт електроенергії з Росії та Білорусі продовжується, - ВЕА
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Всеукраїнська енергетична асамблея стурбована ситуацією на енергетичному ринку України

Всупереч дорученню президента зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з 1 березня поточного року, постачання струму продовжується. Про це повідомляється на сторінці Всеукраїнської енергетичної асамблеї у Facebook, передає РБК-Україна.

"Вимога президента зупинити з 1 березня імпорт з Росії та Білорусі проігнорована. 2 березня імпорт продовжує надходити в українську енергосистему в найбільш маржинальні години незалежно від того, потрібно це Україні, чи ні. За лютий імпорт склав 83 тис. кВт∙год. З початку року ці поставки коштували нашій країні 248 млн грн", - повідомляється на сторінці ВЕА.

Нагадаємо, під час виступу на Всеукраїнському зібранні працівників вугільної промисловості 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня поточного року імпорт струму з Росії та Білорусі.

Раніше Міністерство енергетики та захисту довкілля звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

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