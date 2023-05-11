У ВООЗ заявили про скасування режиму НС у світі через віспу мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про відміну у світі надзвичайної ситуації через мавпячу віспу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

Нагадаємо, у липні 2022 року ВООЗ оголосила віспу мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного значення. Тоді керівник ВООЗ прийняв таке рішення через те, що віспа мавп була мало досліджена, а також не можливо було дослідити способи її передачі.

Тоді він також заявив, що існує загроза подальшого міжнародного розповсюдження.

Також 15 вересня 2022 року в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп.