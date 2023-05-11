В ВОЗ заявили об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене в мире чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.
Напомним, в июле 2022 года ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Тогда руководитель ВОЗ принял такое решение из-за того, что оспа обезьян была мало исследована, а также невозможно было исследовать способы ее передачи.
Он также заявил, что существует угроза дальнейшего международного распространения.
Также 15 сентября 2022 года в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний обезьяньей оспой в мире.
Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснял, что система диагностики оспы в Украине есть. Были установлены во всех центрах контроля и профилактики заболеваний тест-системы для обнаружения в том числе обезьяньей оспы.
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