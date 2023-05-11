ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВОЗ заявили об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян

Новина українською →
Украина, Четверг 11 мая 2023 18:00
В ВОЗ заявили об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене в мире чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

Напомним, в июле 2022 года ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Тогда руководитель ВОЗ принял такое решение из-за того, что оспа обезьян была мало исследована, а также невозможно было исследовать способы ее передачи.

Он также заявил, что существует угроза дальнейшего международного распространения.

Также 15 сентября 2022 года в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний обезьяньей оспой в мире.

Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснял, что система диагностики оспы в Украине есть. Были установлены во всех центрах контроля и профилактики заболеваний тест-системы для обнаружения в том числе обезьяньей оспы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВООЗ Оспа обезьян
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи