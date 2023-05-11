В ВОЗ заявили об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

Напомним, в июле 2022 года ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Тогда руководитель ВОЗ принял такое решение из-за того, что оспа обезьян была мало исследована, а также невозможно было исследовать способы ее передачи.

Он также заявил, что существует угроза дальнейшего международного распространения.

Также 15 сентября 2022 года в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.