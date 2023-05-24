ВООЗ засудила російську агресію проти України, відкинувши альтернативну резолюцію Москви

Пропозиція була прийнята 80 голосами проти 9. Ще 52 країн утрималися, а 36 були відсутні..

Пропозиція, висунута на щорічних зборах агентства ООН країнами Заходу, також закликає оцінити вплив російської агресії на сектор охорони здоров'я.

Альтернативна пропозиція Москви

Росія представила зустрічну пропозицію щодо визнання надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я в Україні, але не згадала про свою роль у війні. Ця пропозиція була відхилена відразу після першого туру 62 голосами проти 13.

Напруженість посилювалася напередодні голосування за двома проектами. Під час виступів із критикою Росії посланець Москви переривав її. Посол Великобританії Саймон Менлі також звинуватив Росію у поширенні "дезінформації" на асамблеї, а російський чиновник підтвердив, що вона поширювала брошури, які звинувачують українські сили у нападах на медичні установи в деяких частинах країни, які вона контролює.

Рішення перегукуються з минулорічними зборами, коли також було представлено два набори пропозицій, при цьому резолюцію Заходу було прийнято 88 голосами за і 12 проти. Рівень тих, хто утримався та відсутні, був високим, як і при голосуванні цього року.