ВОЗ осудила российскую агрессию против Украины, отвергнув альтернативную резолюцию Москвы

Ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняла резолюцию, осуждающую агрессию России против Украины, в том числе нападения на медицинские учреждения. Российский проект был отвергнут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Предложение было принято 80 голосами против 9 при 52 воздержавшихся и 36 отсутствующих странах.
Предложение, выдвинутое на ежегодном собрании агентства ООН странами Запада, также призывает к оценке воздействия российской агрессии на сектор здравоохранения.
Россия представила встречное предложение о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине, но не упомянула о своей роли в войне. Это предложение было отклонено сразу после первого тура 62 голосами против 13 при 61 воздержавшемся и 41 отсутствующей стране.
Напряженность накалялась в преддверии голосования по двум проектам. Во время выступлений с критикой России посланник Москвы прерывал. Посол Великобритании Саймон Мэнли также обвинил Россию в распространении "дезинформации" на ассамблее, а российский чиновник подтвердил, что она распространяла брошюры, обвиняющие украинские силы в нападениях на медицинские учреждения в некоторых частях страны, которые она контролирует.
Решения перекликаются с прошлогодним собранием, когда также были представлены два набора предложений, при этом резолюция Запада была принята 88 голосами за и 12 против. Уровень воздержавшихся и отсутствующих был высоким, как и при голосовании в этом году.
Напомним Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения решил закрыть Европейский офис ВОЗ в Москве. Украина инициировала этот процесс еще в мае прошлого года.
Кроме того, в мае прошлого года в Минздраве Украины призвали прекратить членство РФ в исполнительном комитете Всемирной организации здравоохранения. Инициатива была выдвинута после обращения страны-агрессора в ВОЗ с отрицанием своей вины в смертях и расстрелах украинцев.