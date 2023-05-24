ВОЗ осудила российскую агрессию против Украины, отвергнув альтернативную резолюцию Москвы

Предложение было принято 80 голосами против 9 при 52 воздержавшихся и 36 отсутствующих странах.

Предложение, выдвинутое на ежегодном собрании агентства ООН странами Запада, также призывает к оценке воздействия российской агрессии на сектор здравоохранения.

Альтернативное предложение Москвы

Россия представила встречное предложение о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине, но не упомянула о своей роли в войне. Это предложение было отклонено сразу после первого тура 62 голосами против 13 при 61 воздержавшемся и 41 отсутствующей стране.

Напряженность накалялась в преддверии голосования по двум проектам. Во время выступлений с критикой России посланник Москвы прерывал. Посол Великобритании Саймон Мэнли также обвинил Россию в распространении "дезинформации" на ассамблее, а российский чиновник подтвердил, что она распространяла брошюры, обвиняющие украинские силы в нападениях на медицинские учреждения в некоторых частях страны, которые она контролирует.

Решения перекликаются с прошлогодним собранием, когда также были представлены два набора предложений, при этом резолюция Запада была принята 88 голосами за и 12 против. Уровень воздержавшихся и отсутствующих был высоким, как и при голосовании в этом году.