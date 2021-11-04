В Эфиопии обострился вооруженный конфликт: столица под угрозой

В Эфиопии активизировались военные действия, которые могут охватить и столицу. Правительство страны уже ввело режим чрезвычайного положения из-за захват повстанцами стратегических городов Дэссе и Комбольча к северу от Аддис-Абебы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Повстанцы из Тыграя планируют наступление на столицу Эфиопии. Местные власти призывают граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Местным жителям приказали зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов.
США и Европейский Союз призывают Эфиопию к немедленному прекращению огня. В ЕС подчеркивают, что боевые действия в стране привели к "разрушительному гуманитарному кризису", а у самого вооруженного конфликта "нет военного решения".
США и ООН также выразили озабоченность ухудшением ситуации после того, как силы повстанцев начали продвигать линию фронта дальше. По словам высокопоставленных чиновников администрации Байдена, США готовятся ввести санкции против сторон конфликта в Эфиопии.
"Эскалация насилия в Эфиопии может привести к настоящей гражданской войне с большим кровопролитием, с гораздо большей болью и страданиями", - подчеркнула глава ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Такое решение власти страны приняли из-за усиливающихся боевых действий около границы с Эфиопией.
"Мы находимся в состоянии повышенной готовности на общей границе с Эфиопией, протяженностью 800 км. Мы усилили безопасность с помощью патрулирования, блокпостов на основных дорогах от границы и обычного наблюдения. Сейчас все спокойно", - сказал представитель полиции Кении Бруно Шиосо.
В США разрешили государственным служащим, которые не относятся в экстренным сотрудникам, и членам их семей выехать из Эфиопии.
"Гражданам США в Эфиопии следует подумать о том, чтобы уехать сейчас, используя коммерческие варианты. Те, кто планируют остаться, должны убедиться, что у них достаточно провизии на случай, если им понадобится укрытие", - говорится в предупреждении .
В отчете Организации Объединенных Наций говорится, что за год войны в Эфиопии погибли тысячи человек. Около 2 млн людей пришлось покинуть свои дома.
Кроме того, война в стране стала причиной голода и вызвала волну преступлений - убийства, пытки, сексуальное насилие, принудительное перемещение.
Из социальной сети Facebook был удален пост премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Он призвал граждан взяться за оружие и бороться с вооруженными повстанцами, наступающими наступление на столицу Аддис-Абеба.
"Наши люди должны маршировать ... с любым оружием и ресурсами, которые у них есть, чтобы защитить, отразить и похоронить НФОТ", - написал Ахмед.
Напомним, США лишили Эфиопию особого торгового статуса из-за нарушений прав человека.