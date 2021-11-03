ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

США лишили Эфиопию особого торгового статуса из-за нарушений прав человека

Новина українською →
Эфиопия, Среда 03 ноября 2021 06:11
США лишили Эфиопию особого торгового статуса из-за нарушений прав человека Фото: США лишили Эфиопию особого торгового статуса из-за нарушений прав человека (pexels.com)
Автор: Анна Полисученко

США лишили Эфиопию особого торгового статуса из-за нарушений прав человека. По мнению американской администрации, Эфиопия уже почти год не способна положить конец конфликту в регионе Тыграй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Американский президент Джо Байден в письме к Конгрессу объявил о решении лишить Эфиопию особого статуса, упрощавшего этой стране ведение торговли с США.

Эфиопия не смогла соответствовать требованиям, которые предъявляются к обладателям привилегированного статуса по закону "Об обеспечении роста и возможностей" (African Growth and Opportunity Act, AGOA).

За этим шагом могут последовать санкции Вашингтона против Эфиопии.

Белый дом распространил документ об исключении Эфиопии из списка стран, к которым применялись положения AGOA. Подобных преференций лишены также Гвинея и Мали. Вашингтон обвинил Мали в отсутствии "непрерывного прогресса в направлении установления и защиты власти закона, политического плюрализма и признанных на международной арене прав работников, а также в отсутствии реакции на серьезнейшие нарушения признанных на международном уровне прав человека".

Согласно документу, Эфиопия, Гвинея и Мали перестанут быть бенефициарами AGOA с 1 января 2022 года.

В ответ власти Эфиопии подвергли критике этот шаг США.

"Мы крайне разочарованы угрозой исключения из AGOA, которая сейчас рассматривается администрацией США", - говорится в заявлении эфиопского Министерства торговли.

Ранее мы писали, что Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев Тыграя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эфиопия
NEWS
Разведка назвала численность российских войск возле Украины
Разведка назвала численность российских войск возле Украины
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине