США лишили Эфиопию особого торгового статуса из-за нарушений прав человека. По мнению американской администрации, Эфиопия уже почти год не способна положить конец конфликту в регионе Тыграй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Американский президент Джо Байден в письме к Конгрессу объявил о решении лишить Эфиопию особого статуса, упрощавшего этой стране ведение торговли с США.

Эфиопия не смогла соответствовать требованиям, которые предъявляются к обладателям привилегированного статуса по закону "Об обеспечении роста и возможностей" (African Growth and Opportunity Act, AGOA).

За этим шагом могут последовать санкции Вашингтона против Эфиопии.

Белый дом распространил документ об исключении Эфиопии из списка стран, к которым применялись положения AGOA. Подобных преференций лишены также Гвинея и Мали. Вашингтон обвинил Мали в отсутствии "непрерывного прогресса в направлении установления и защиты власти закона, политического плюрализма и признанных на международной арене прав работников, а также в отсутствии реакции на серьезнейшие нарушения признанных на международном уровне прав человека".

Согласно документу, Эфиопия, Гвинея и Мали перестанут быть бенефициарами AGOA с 1 января 2022 года.

В ответ власти Эфиопии подвергли критике этот шаг США.

"Мы крайне разочарованы угрозой исключения из AGOA, которая сейчас рассматривается администрацией США", - говорится в заявлении эфиопского Министерства торговли.