Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев Тыграя

Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев из региона Тыграй. В свою очередь, повстанцы заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Ранее премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов.

Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.