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Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев Тыграя

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Эфиопия, Среда 03 ноября 2021 05:33
Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев Тыграя Фото: Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев Тыграя (twitter.com/TheNorthStar21)
Автор: Анна Полисученко

Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев из региона Тыграй. В свою очередь, повстанцы заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ранее премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов.

Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.

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