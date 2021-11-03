Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев Тыграя
Фото: Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев Тыграя (twitter.com/TheNorthStar21)
Эфиопия объявила ЧП из-за наступления повстанцев из региона Тыграй. В свою очередь, повстанцы заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Ранее премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов.
Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.