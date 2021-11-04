В Эфиопии обострился вооруженный конфликт: столица под угрозой

В Эфиопии активизировались военные действия, которые могут охватить и столицу. Правительство страны уже ввело режим чрезвычайного положения из-за захват повстанцами стратегических городов Дэссе и Комбольча к северу от Аддис-Абебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Повстанцы из Тыграя планируют наступление на столицу Эфиопии. Местные власти призывают граждан взяться за оружие, чтобы защитить себя от Народного фронта освобождения Тыграя (НФОП). Местным жителям приказали зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов.

Мировые призывы к Эфиопии

США и Европейский Союз призывают Эфиопию к немедленному прекращению огня. В ЕС подчеркивают, что боевые действия в стране привели к "разрушительному гуманитарному кризису", а у самого вооруженного конфликта "нет военного решения".

США и ООН также выразили озабоченность ухудшением ситуации после того, как силы повстанцев начали продвигать линию фронта дальше. По словам высокопоставленных чиновников администрации Байдена, США готовятся ввести санкции против сторон конфликта в Эфиопии.

"Эскалация насилия в Эфиопии может привести к настоящей гражданской войне с большим кровопролитием, с гораздо большей болью и страданиями", - подчеркнула глава ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Кения усиливает безопасность на границе с Эфиопией

Такое решение власти страны приняли из-за усиливающихся боевых действий около границы с Эфиопией.

"Мы находимся в состоянии повышенной готовности на общей границе с Эфиопией, протяженностью 800 км. Мы усилили безопасность с помощью патрулирования, блокпостов на основных дорогах от границы и обычного наблюдения. Сейчас все спокойно", - сказал представитель полиции Кении Бруно Шиосо.

Госдепартамент США разрешил сотрудникам выехать из Эфиопии

В США разрешили государственным служащим, которые не относятся в экстренным сотрудникам, и членам их семей выехать из Эфиопии.

"Гражданам США в Эфиопии следует подумать о том, чтобы уехать сейчас, используя коммерческие варианты. Те, кто планируют остаться, должны убедиться, что у них достаточно провизии на случай, если им понадобится укрытие", - говорится в предупреждении .

ООН осуждает военные преступления в Эфиопии

В отчете Организации Объединенных Наций говорится, что за год войны в Эфиопии погибли тысячи человек. Около 2 млн людей пришлось покинуть свои дома.

Кроме того, война в стране стала причиной голода и вызвала волну преступлений - убийства, пытки, сексуальное насилие, принудительное перемещение.

Facebook против подстрекательства к насилию

Из социальной сети Facebook был удален пост премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Он призвал граждан взяться за оружие и бороться с вооруженными повстанцами, наступающими наступление на столицу Аддис-Абеба.

"Наши люди должны маршировать ... с любым оружием и ресурсами, которые у них есть, чтобы защитить, отразить и похоронить НФОТ", - написал Ахмед.