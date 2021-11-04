В Ефіопії загострився збройний конфлікт: столиця під загрозою

В Ефіопії активізувалися військові дії, які можуть охопити столицю. Уряд країни вже запровадив режим надзвичайного стану через захоплення повстанцями стратегічних міст Дессе та Комбольча на північ від Аддіс-Абеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Повстанці із Тиграю планують наступ на столицю Ефіопії. Місцева влада закликає громадян взятися за зброю, щоб захистити себе від Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗП). Місцевим мешканцям наказали зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів.

Світові заклики до Ефіопії

США та Європейський Союз закликають Ефіопію до негайного припинення вогню. У ЄС наголошують, що бойові дії в країні призвели до "руйнівної гуманітарної кризи", а у самого збройного конфлікту "немає військового рішення".

США та ООН також висловили занепокоєння погіршенням ситуації після того, як сили повстанців почали просувати лінію фронту далі. За словами високопосадовців адміністрації Байдена, США готуються запровадити санкції проти сторін конфлікту в Ефіопії.

"Ескалація насильства в Ефіопії може призвести до справжньої громадянської війни з великим кровопролиттям, зі значно більшим болем та стражданнями", - наголосила глава ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Кенія посилює безпеку на кордоні з Ефіопією

Таке рішення влада країни ухвалила через бойові дії, що посилюються біля кордону з Ефіопією.

"Ми перебуваємо в стані підвищеної готовності на спільному кордоні з Ефіопією, протяжністю 800 км. Ми посилили безпеку за допомогою патрулювання, блокпостів на основних дорогах від кордону та звичайного спостереження. Зараз все спокійно", - сказав представник поліції Кенії Бруно Шіосо.

Держдепартамент США дозволив співробітникам виїхати з Ефіопії

У США дозволили державним службовцям, які не належать до екстрених співробітників, та членам їхніх сімей виїхати з Ефіопії.

"Громадянам США в Ефіопії слід подумати про те, щоб виїхати зараз, використовуючи комерційні варіанти. Ті, хто планують залишитися, повинні переконатися, що у них достатньо провізії на випадок, якщо їм знадобиться укриття", - говориться у попередженні.

ООН засуджує військові злочини в Ефіопії

У звіті Організації Об'єднаних Націй йдеться, що за рік війни в Ефіопії загинули тисячі людей. Близько 2 млн людей довелося покинути свої будинки.

Крім того, війна в країні спричинила голод і викликала хвилю злочинів - вбивства, тортури, сексуальне насильство, примусове переміщення.

Facebook проти підбурювання до насильства

З соціальної мережі Facebook було видалено пост прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда. Він закликав громадян взятися за зброю та боротися із озброєними повстанцями, що планують наступ на столицю Аддіс-Абеба.

"Наші люди повинні маршувати... з будь-якою зброєю та ресурсами, які у них є, щоб захистити, відбити та поховати НФЗП", - написав Ахмед.