В Вооруженных силах служил бывший боевик "ДНР"

В Харьковской области контрразведчики разоблачили бывшего боевика террористической организации "ДНР". До сих пор бывший боевик служил в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным следствия, житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям "ДНР". В составе так называемых "Спецназ ДНР" и "Оплот" боевик охранял захваченные объекты и местность. Ежемесячно боевики платили ему деньги в эквиваленте около 5 тысяч гривен.
В октябре того же года мужчина решил прекратить сотрудничество с боевиками "ДНР" и вернулся на подконтрольную Украине территорию, а впоследствии вступил в ряды ВСУ, где и находился до этого времени.
Бывшему боевику сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 23 августа на одной из центральных станций метро Киева правоохранители задержали боевика так называемой "ДНР".
Кроме того, в августе подразделениям Объединенных сил на Донбассе сдался снайпер пророссийских боевиков.