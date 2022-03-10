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Вооруженные силы уничтожили вражеский "Искандер" в Черниговской области

Автор: Антон Федорцив

Украинские войска вывели из строя технику армии России на Черниговском направлении. Агрессор использовал ее для обстрелов мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Оперативного командования "Север" в Facebook.

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" – говорится в сообщении.

Отметим, что "Искандер-М" – вариант техники, находящейся на вооружении только в войсках РФ. В нем используют две квазибаллистические ракеты 9М723. Заявленная дальность стрельбы – до 500 км.

Напомним, что российские оккупанты вторглись на объекты украинской ГТС.

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