UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец

Фото: Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец (facebook.com/AFUStratCom)
Автор: Антон Федорцив

Украинские войска близки к возвращению полного контроля над Тростянцем Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Вооруженные силы продолжают отбивать Тростянец. Вскоре город будет очищен от остатков русских войск.

"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", – говорится в сообщении.

Накануне глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об активных боях в Тростянецкой общине. Он, в частности, выразил сдержанный оптимизм относительно скорого освобождения нескольких населенных пунктов.

К слову, украинские войска сбили вражеский самолет на Слобожанском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныСумская областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины