В Сумской области идут активные бои, оккупанты снова бомбили Ахтырку, - глава ОВА

В Сумской области в некоторых районах продолжаются бои с российскими оккупантами. Враг продолжал обстреливать пригороды Сум, а по Ахтырке снова были совершены авиаудары и бомбардировка.

Об этом 26 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого .

Так, ситуация остается напряженной и точатся бои в Конотопском районе, где активная фаза продолжается сутки, в Ахтырском и Сумской районах, идут боевые действия и в Тростянецкой общине

"Продолжаются обстрелы пригородов Сум. Днем (25 марта, - ред.) была бомбардировка города Ахтырка. Снова большой взрыв, снова бомба, снова большие разрушения. К сожалению, Ахтырка терпит очень серьезные потери, и является таким объектом особенного внимания врага и оккупанта", - рассказал он.

Живицкий напомнил, что Ахтырке указом президента было присвоено звание Город-герой, и местные жители с силами обороны не дали противнику захватить населенный пункт, несколько раз выгоняли российских оккупантов, и "показали всей Украине, что такое значит для нас честь, совесть, достоинство, независимость".

Глава Сумской ОВА также высказал "сдержанный оптимизм" в плане скорого освобождения ряда общин в области, которые сейчас временно захвачены войсками РФ.