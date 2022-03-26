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Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец

Новина українською →
Сумская область, Суббота 26 марта 2022 17:38
Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец Фото: Вооруженные силы Украины вошли в Тростянец (facebook.com/AFUStratCom)
Автор: Антон Федорцив

Украинские войска близки к возвращению полного контроля над Тростянцем Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Вооруженные силы продолжают отбивать Тростянец. Вскоре город будет очищен от остатков русских войск.

"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части", – говорится в сообщении.

Накануне глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об активных боях в Тростянецкой общине. Он, в частности, выразил сдержанный оптимизм относительно скорого освобождения нескольких населенных пунктов.

К слову, украинские войска сбили вражеский самолет на Слобожанском направлении.

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