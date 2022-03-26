Збройні сили України ввійшли в Тростянець
Українські війська близькі до повернення повного контролю над Тростянцем Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.
Збройні сили продовжують відбивати Тростянець. Невдовзі місто буде очищене від залишків російських військ.
""Українське сафарі 2.0" у Тростянці Сумської області йде по плану, фінальної його частини", – йдеться в повідомленні.
Напередодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про активні бої в Тростянецькій громаді. Він, зокрема, висловив стриманий оптимізм щодо звільнення кількох населених пунктів незабаром.
До слова, українські війська збили ворожий літак на Слобожанському напрямку.
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