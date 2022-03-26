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Збройні сили України ввійшли в Тростянець

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Сумська область, Субота 26 березня 2022 17:38
Збройні сили України ввійшли в Тростянець Фото: Збройні сили України ввійшли в Тростянець (facebook.com/AFUStratCom)
Автор: Антон Федорців

Українські війська близькі до повернення повного контролю над Тростянцем Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Збройні сили продовжують відбивати Тростянець. Невдовзі місто буде очищене від залишків російських військ.

""Українське сафарі 2.0" у Тростянці Сумської області йде по плану, фінальної його частини", – йдеться в повідомленні.

Напередодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про активні бої в Тростянецькій громаді. Він, зокрема, висловив стриманий оптимізм щодо звільнення кількох населених пунктів незабаром.

До слова, українські війська збили ворожий літак на Слобожанському напрямку.

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