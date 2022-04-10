Вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель у Николаева

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель Су-34, собиравшийся атаковать Николаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.
Истребитель оккупантов Су-34 сбит Воздушными силами ВСУ. Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик заходил на атаку Николаева.
"Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты пытаются улучшить собственные позиции в Николаевской области. Однако украинские защитники оттесняют войска РФ и методически уничтожают их ресурсы.
К слову, в Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию в границах времен Российской империи.
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