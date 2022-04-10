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В Госдуме РФ предложили восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах

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Воскресенье 10 апреля 2022 13:33
В Госдуме РФ предложили восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах Фото: в Госдуме РФ предложили восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Депутат Госдумы Российской Федерации от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что, якобы, пришло время восстановить исторические границы Таврической губернии. По его мнению, Крым будет играть роль безопасности и стабильности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Московский Комсомолец".

"Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться", - заявил Шеремет во время разговора с журналистами.

Добавим, что Таврическая губерния была административно-территориальной единицей Российской империи, которая существовала с 1802 до 1921 года. В роли административного центра выступал Симферополь. Губерния охватывала Крымский полуостров и часть Степной Украины.

В Госдуме РФ предложили восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах

Фото: Таврическая губерния (wikimedia.org)

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