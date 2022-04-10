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Збройні сили України збили ворожий винищувач біля Миколаєва

Фото: Російський Су-34 (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Повітряні сили Збройних сил України збили російський винищувач Су-34, який збирався атакувати Миколаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони.

Винищувач окупантів Су-34 збитий Повітряними силами ЗСУ. Російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник заходив на атаку Миколаєва.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв", – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти намагаються покращити власні позиції в Миколаївській області. Однак, українські захисники відтісняють війська РФ і методично знищують їхні ресурси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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