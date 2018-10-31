Вооруженные силы США и Японии начали совместные военные учения

Фото: учения (wearethemighty.com)

Цель учений заключается в отработке совместных действий во время ЧС

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и Японии начали крупномасштабные совместные учения Keen Sword на базе Мисава в префектуре Аомори. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Kyodo.

Агентство отмечает, что цель учений заключается в отработке совместных действий во время чрезвычайных ситуаций.

Министерство обороны Японии сообщает, что 31 октября военнослужащие отработают взаимодействие при проведении поисково-спасательных операции. Согласно сценарию учений, пилот дежурившего американского истребителя F-16 Fighting Falcon подал сигнал бедствия, а военные провели ряд действий для его обнаружения и эвакуировали его на спасательном вертолете.

Указано, что учения продлятся до 8 ноября. К ним привлечены около 47 тысяч японских военных и 9,5 тыс. американских военнослужащих.

Напомним, в середине октября военные амфибийных сил Японии провели в японской префектуре Кагосима совместные учения с морскими пехотинцами США. Целью учений была отработка действий при обороне отдаленных территорий. В маневрах участвовали около 230 военнослужащих с обеих сторон, а также десантный корабль и военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook.

Как писало РБК-Украина, власти Соединенных Штатов планируют начать торговые переговоры с Европейским союзом, Великобританией и Японией.