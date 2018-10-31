Збройні сили США і Японії почали спільні військові навчання

Фото: навчання (wearethemighty.com)

Мета навчань полягає у відпрацюванні спільних дій під час НС

Збройні сили Сполучених Штатів Америки і Японії почали великомасштабні спільні навчання Keen Sword на базі Місава в префектурі Аоморі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Kyodo.

Агентство відзначає, що мета навчань полягає у відпрацюванні спільних дій під час надзвичайних ситуацій.

Міністерство оборони Японії повідомляє, що 31 жовтня військовослужбовці відпрацюють взаємодію при проведенні пошуково-рятувальних операції. Згідно зі сценарієм навчань, пілот американського винищувача F-16 Fighting Falcon, який чергував, подав сигнал лиха, а військові провели ряд дій для його виявлення і евакуювали його на рятувальному вертольоті.

Зазначено, що навчання триватимуть до 8 листопада. До них залучено близько 47 тисяч японських військових і 9,5 тис. американських військовослужбовців.

Нагадаємо, в середині жовтня військові амфібійних сил Японії провели в японській префектурі Кагосіма спільні навчання з морськими піхотинцями США. Метою навчань було відпрацювання дій при обороні віддалених територій. У маневрах брали участь близько 230 військовослужбовців з обох сторін, а також десантний корабель і військово-транспортний вертоліт CH-47 Chinook.

Як писало РБК-Україна, влада Сполучених Штатів планує почати торговельні переговори з Європейським союзом, Великобританією і Японією.