Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли уже 205 детей

Жертвами войны России против Украины стали уже 205 детей. Еще 362 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 117, Киевской - 107, Харьковской - 91, Черниговской - 54, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, Сумской - 16, Житомирской - 15, а также в столице - 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.