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Через збройну агресію Росії в Україні загинули вже 205 дітей

Фото: в Україні загинули 205 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жертвами війни Росії проти України стали вже 205 дітей. Ще 362 дитини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 117, Київській - 107, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, Сумській - 16, Житомирській - 15, а також у столиці - 16.

Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли центр Харкова. В результаті загинули 5 осіб, ще 13 отримали поранення.

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Війна Росії проти України