В результате обстрела по центру Харькова погибли 5 человек, 13 получили ранения

В Харькове в результате вражеского обстрела в воскресенье погибли по меньшей мере пять человек, и еще 13 получили ранения. Атака была совершена вчера по жилым зданиям в центре города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Российские силы обстреляли здания в центре Харькова, в результате чего пять человек погибли и 13 получили ранения, сообщили местные чиновники здравоохранения", - говорится в публикации.

Также отмечается, что город сильно пострадал от предыдущих российских атак.

Кроме того, корреспонденты издания сообщают о частых сигналах воздушной тревоги в других крупных городах.

В частности, в Днепре она почти не смолкала, а по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, город и близлежащие районы подверглись сильному ракетному обстрелу со стороны РФ. При этом военные ВСУ заблокировали попытки оккупантов продвинуться к Одессе.