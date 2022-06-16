Через збройну агресію РФ в Україні загинули 318 дітей

В результаті російської агресії в Україні загинули 318 дітей, ще 581 дитина поранена. Робота по встановленню можливих жертв серед дітей триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Офісу генерального прокурора України .

"Станом на ранок 16 червня 2022 року майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 318 дітей загинули і понад 581 поранено", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 297, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30 і Сумській - 17.

За останню добу прокуратурі стало відомо про 5 загиблих і двох поранених.

Зокрема, 14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення в результаті обстрілу військами РФ міста Вугледар Донецької області. А 24 лютого в Харківській області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл. Дитина отримала осколкове поранення.

Також 15 березня через авіаційний удар окупантів по житлових будинках у Маріуполі загинули дві сім'ї та п'ятеро дітей.