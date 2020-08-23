На вооружении украинской армии появился ракетный комплекс "Нептун"

Министр обороны Украины Андрей Таран в воскресенье, 23 августа, подписал приказ о взятии нового ракетного комплекса на вооружение Вооруженных сил Украины. Так, на вооружение украинской армии приняли береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В документе также определены основные тактико-технические характеристики ракетного комплекса, а также технические условия и общие требования к нему.

Отметим, ракетный комплекс 360 МЦ "Нептун" предназначен для поражения кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года.

Напомним, в начале апреля прошли боевые испытания ракетного комплекса "Нептун"; во время испытаний ракеты успешно поразили надводные цели на расстоянии около 100 километров.

Кроме того, Минобороны планировало закупить для Вооруженных сил Украины ракетных комплексов на более 2,4 млрд гривен; на финансирование ракетной программы в этом году выделили на 300 млн гривен больше, чем в прошлом.