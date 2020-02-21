Минобороны закупит ракетных комплексов на более чем 2,4 млрд гривен

В целом в рамках оборонного заказа-2020 планируется осуществить закупок на 21,25 млрд гривен
В 2020 году Министерство обороны планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Минобороны.
Сообщается, что на финансирование ракетной программы в текущем году выделили на 300 млн гривен больше, чем в 2019 году.
"В частности, в 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов", - говорится в сообщении.
Также продолжается работа над созданием программы многофункционального ракетного комплекса (МФРК), концепция которой сейчас проходит внешнее согласование.
В Минобороны напомнили, что в целом в рамках оборонного заказа на 2020 год планируется осуществить закупок на 21,25 млрд гривен.
Так, в 2020 году определены следующие приоритеты:
Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о намерении закупать новейшие ракетные системы "Нептун" в ДККБ "Луч", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".