Минобороны закупит ракетных комплексов на более чем 2,4 млрд гривен

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В целом в рамках оборонного заказа-2020 планируется осуществить закупок на 21,25 млрд гривен

В 2020 году Министерство обороны планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Минобороны.

Сообщается, что на финансирование ракетной программы в текущем году выделили на 300 млн гривен больше, чем в 2019 году.

"В частности, в 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов", - говорится в сообщении.

Также продолжается работа над созданием программы многофункционального ракетного комплекса (МФРК), концепция которой сейчас проходит внешнее согласование.

В Минобороны напомнили, что в целом в рамках оборонного заказа на 2020 год планируется осуществить закупок на 21,25 млрд гривен.

Так, в 2020 году определены следующие приоритеты:

Военно-морские силы: разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный", катеров типа "Айленд", поставки вертолетов, боевых бронированных машин, восстановление государственной целевой программы "Корвет";

войска противовоздушной обороны: восстановление зенитных ракетных комплексов, поставка радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной;

тактическая авиация: продолжение поставок модернизированных самолетов типа Миг-29, Су-27, Су-25;

сухопутные войска: разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о намерении закупать новейшие ракетные системы "Нептун" в ДККБ "Луч", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".