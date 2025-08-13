"Вони застрягли і їх знищують": Трегубов про просування РФ у напрямку Добропілля

Невеликі підрозділи російських військ, які просувалися біля Добропілля на Покровському напрямку, наразі виявляються й ліквідуються силами оборони України.
Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Трегубов зазначив, що не варто ні применшувати, ні перебільшувати загрозу.
"Цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян", - пояснив Трегубов.
За його словами, причиною просування ворога стала нестача особового складу в українських підрозділах. Він зазначив , що там не було танків, лише кілька малих піхотних груп.
Трегубов зазначив, що вони просочилися повз українські позиції
"Сталось це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити й знищити", - додав речник.
Нагадаємо, що на фронті за минулу добу зафіксували 165 бойових зіткнень, росіяни скинули 183 керовані авіабомби. Найбільш активним напрямком залишається Покровський.
Ворог завдав двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані авіабомби. Також російські війська здійснили 5 120 обстрілів, з них 64 - із реактивних систем залпового вогню, та застосували 4 166 дронів-камікадзе.