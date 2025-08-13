"Они застряли и их уничтожают": Трегубов о продвижении РФ в направлении Доброполья

Небольшие подразделения российских войск, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении, сейчас блокированы и ликвидируются силами обороны Украины.
Об этом заявил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Трегубов отметил, что не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать угрозу.
"Этот выступ на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян", - пояснил Трегубов.
По его словам, причиной продвижения врага стала нехватка личного состава в украинских подразделениях. Он отметил, что там не было танков, лишь несколько малых пехотных групп.
Трегубов отметил, что они просочились мимо украинских позиций
"Произошло это потому, что там не хватало людей. То есть, на момент продвижения россиян мы имели недостаточное количество людей, чтобы их обнаружить и уничтожить", - добавил спикер.
Напомним, что на фронте за минувшие сутки зафиксировали 165 боевых столкновений, россияне сбросили 183 управляемые авиабомбы. Наиболее активным направлением остается Покровский.
Враг нанес два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые авиабомбы. Также российские войска совершили 5 120 обстрелов, из них 64 - из реактивных систем залпового огня, и применили 4 166 дронов-камикадзе.