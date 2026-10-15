"Вони це почали": Путін цинічно пообіцяв відповідь Україні за удари по НПЗ

Путін погрожує Україні

Диктатор заявив, що Україна продовжує бити по нафтопереробці Росії.

"Учора вони намагалися вдарити по якихось НПЗ. Тепер вони вдарили по деяких місцях. Нічого суттєвого, але вони продовжують", - каже він.

Путін брехливо заявив, що саме Україна почала першою бити по електронних маркетплейсах РФ.

"Те саме стосується й електронних торгових платформ. Вони зробили перший крок. Ми почали відповідати", - каже він, "забуваючи" про те, що Росія першою розпочала війну проти України та першою застосувала повітряний терор проти її цивільної інфраструктури.

Диктатор цинічно пригрозив Україні, що їй не варто було починати бити по Росії.

"Вони почали. Не варто було починати. Перш ніж зробити цей крок, потрібно було подумати про наслідки", - каже він, обіцяючи "відповідь" на удари України.