"Вони тебе ховають - а ти здіймаєш трофеї над головою": Яремчук відповів хейтерам "золотим дублем" у Греції

Переможний гол у фіналі

Фінальний матч Кубка Греції проти "ОФІ Крит" Яремчук розпочав на лаві запасних. Уже на 9-й хвилині "Олімпіакос" відкрив рахунок: відзначився марокканський бомбардир Аюб Ель-Каабі.

Яремчук вийшов на поле на 71-й хвилині та вже через три хвилини отримав жовту картку. А в компенсований час, на 90+3-й хвилині, українець реалізував передачу Ель-Каабі та встановив остаточний рахунок фіналу – 2:0.

Реакція у соцмережі

Яремчук відреагував на успіх у фіналі та на вдалий сезон у Греції в цілому емоційним дописом у соцмережі Instagram.

"Вони тебе ховають – а ти здіймаєш трофеї над головою. Скільки разів намагалися списати? Скільки разів чекали, що ти зламаєшся, здуєшся, зникнеш? Але ти не лише встаєш. Ти береш своє. З гордо піднятою головою. З руками, в яких сила. У яких історія кожного болю, кожного падіння і кожної перемоги. Нехай кажуть. Нехай пробують ще. У тебе на це лише одна реакція: трофеї над головою", – так футболіст відповів хейтерам.

Гольовий удар у фіналі Кубка (instagram.com/r.yaremchuk)

Яремчук у сезоні- 2024/25

Український форвард провів за "Олімпіакос" 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі. По чотири голи він забив у чемпіонаті та Кубку Греції, ще два – у матчах Ліги Європи.

Яремчук став другим найкращим бомбардиром клубу, поступившись лише Ель-Каабі, який відзначився 27 разів.

Цей сезон став для Романа найрезультативнішим за останні чотири роки. Востаннє він мав двозначну кількість голів ще у сезоні-2020/21, коли забив 23 м'ячі за бельгійський "Гент".

Перед перемогою в Кубку "Олімпіакос" достроково став чемпіоном Греції. Таким чином, команда зробила "золотий дубль". Клуб із Пірея став чемпіоном у 48-й раз у історії, а Кубок виграв – у 29-те. Обидва показники – рекордні для Греції.