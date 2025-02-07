Вони щось знають: "Челсі" залишає Мудрика в заявці на Лігу конференцій

Мудрик був основним футболістом "синіх" у єврокубковому змаганні. Він відіграв перші чотири поєдинки від дзвінка до дзвінка, забив три голи та віддав три асисти. У двох останніх поєдинках основного етапу ЛК українець не брав участі вже через допінг-справу.

Сам "Челсі" впевнено пройшов ліговий етап турніру, завершивши на свою користь усі шість поєдинків з загальною різницею м'ячів – 26:5. Команда з першої позиції напряму вийшла до 1/8 фіналу, де чекає на суперника, що визначиться у стикових матчах.

Поєдинки плей-офф ЛК відбудуться 13 та 20 лютого. А матчі 1/8 фіналу – 6 та 13 березня.

Зазначимо, що минулого тижня декілька пабліків у соцмережах розповсюдили інформацію, що проба "В" українського вінгера виявилася негативною. Через це з футболіста мають зняти всі обвинувачення і він зможе повернутися на поле.

Ні "Челсі", ні сам футболіст, ні антидопінгові інституції на цей інформаційний вкид ніяк не відреагували. Не було жодного підтвердження даного факту. Проте обійшлося й без заперечень.

"Справа Мудрика": що відомо

17 грудня з'явилася інформація, що футболіст здав позитивний тест на допінг. За повідомленнями британських ЗМІ, у пробі українця знайшли мельдоній. За подібні порушення передбачена дискваліфікація на чотири роки.

Мельдоній – це метаболічна речовина, яка дозволяє організму економно використовувати кисень, швидко відновлювати енергію та краще переносити фізичні навантаження. Препарат з 2016 року перебуває у списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).

"Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест Мудрика. У клубі повідомили: українець "категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин". Сам 23-річний гравець додав, що він "не порушував жодних правил", і "тісно співпрацює зі своєю командою, щоб з'ясувати, як це могло статися".

Британське видання The Athletic стверджує, що Мудрик здав позитивний результат на мельдоній в листопаді. Це сталося після одного з матчів збірної України.

Для захисту футболіст найняв фахівців юридичної фірми Morgan Sports Law. Вона відома тим, що допомогла екс-півзахиснику збірної Франції та італійського "Ювентуса" Полю Погба скоротити термін дискваліфікації з 4 років до 18 місяців.