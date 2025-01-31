Мудрика виправдали в справі про допінг: джерело у Великій Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський Х-канал The Blues Scoop .

Першим інформацію повідомив британський канал у соцмережі Х The Blues Scoop. Подробиць британці поки не надають, але стверджують, що інформація – стовідсоткова.

Згодом подібною інформацією поділилося ще одне джерело, також х мережі Х – користувач із ніком Eddie Chelsea. У його профілі зазначено, що він працює спортивним журналістом у Sport News Today.

"Мудрик отримав негативний результат 2-го етапу допінг-тесту. Він планує повернутися в стрій якомога раніше, вже в лютому", – написав Eddie Chelsea.

Наразі офіційної інформації, щодо відкриття другої проби Мудрика не надходило. Немає також коментарів від самого футболіста та його клубку – "Челсі".

"Справа Мудрика": що відомо

17 грудня з'явилася інформація, що футболіст здав позитивний тест на допінг. За повідомленнями британських ЗМІ, у пробі українця знайшли мельдоній. За подібні порушення передбачена дискваліфікація на чотири роки.

Мельдоній – це метаболічна речовина, яка дозволяє організму економно використовувати кисень, швидко відновлювати енергію та краще переносити фізичні навантаження. Препарат з 2016 року перебуває у списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).

"Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест Мудрика. У клубі повідомили: українець "категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин". Сам 23-річний гравець додав, що він "не порушував жодних правил", і "тісно співпрацює зі своєю командою, щоб з'ясувати, як це могло статися".

Британське видання The Athletic стверджує, що Мудрик здав позитивний результат на мельдоній в листопаді. Це сталося після одного з матчів збірної України.

Для захисту футболіст найняв фахівців юридичної фірми Morgan Sports Law. Вона відома тим, що допомогла екс-півзахиснику збірної Франції та італійського "Ювентуса" Полю Погба скоротити термін дискваліфікації з 4 років до 18 місяців.