"Динамо" пов'язало контрактом молоду зірку: на нього претендував англійський клуб

Київське "Динамо" подовжило контракт з вихованцем клубу, який у зимове трансферне вікно ледь не перебрався в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

21-річний півзахисник Назар Волошин мав угоду з киянами, яка діяла до 2027 року. Новий контракт, підписи під яким поставили 7 лютого, продовжує цей термін до 30 червня 2028-го.

Нинішньою зимою зацікавленість у послугах гравця виказував клуб англійського Чемпіоншипу "Сандерленд". Британці пропонували варіант оренди до кінця сезону з правом обов'язкового викупу, у разі, якщо команда вийде в АПЛ. Зараз "Сандерленд" іде на 4-му місці в турнірній таблиці і шанси на підвищення в класі в нього досить великі.

Також щодо Волошина була пропозиція від французького "Ланса": оренда до кінця сезону з правом можливого викупу.

Але обидва варіанти не влаштували керівництво киян. Футболіст залишився в УПЛ.

Хто такий Назар Волошин

21-річний уродженець Кременчука. Футболом почав займатися в харківському "Металісті", а потім продовжив в академії київського "Динамо".

На дорослому рівні дебютував у складі криворізького "Кривбаса", де грав на правах оренди від киян. 23 серпня 2022 року вийшов на поле у грі з ковалівським "Колосом".

Повернувшись до "Динамо" зимою 2023 року, поступово став висуватися на лідируючі позиції в клубі. За цей час він зіграв 71 матч у різних турнірах, в яких забив 13 голів. Transfermarkt оцінює Волошина у 4 мільйони євро.