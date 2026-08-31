"Вони мене повісять": в ЗМІ розкрили головний страх Путіна через війну

Нещодавно директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви. За різними версіями, він мав застерегти Кремль від атак на Альянс або переконати Путіна сісти за стіл переговорів через похмурі перспективи для РФ.

Проте вже за три дні після цього візиту в Європі зафіксували низку інцидентів:

Фінляндія звернулася по допомогу до Швеції для патрулювання кордону з РФ авіацією та флотом;

Німеччина готується звинуватити Москву в підготовці диверсії з вибухівкою в аеропорту Лейпцига;

Румунія знищила російський безпілотник поблизу своєї морської бурової платформи;

Словаччина 25 серпня запобігла спробі підпалу заводу з виробництва дронів.

За даними інсайдерів, Путін розцінив приїзд очільника ЦРУ як ознаку слабкості США - так само, як і візит Білла Бернса у листопаді 2021 року напередодні повномасштабного вторгнення.

Аналітики видання наголошують, що рішення про ескалацію зумовлене внутрішніми причинами, адже головна мета Путіна - збереження власної влади та життя. На тлі далекобійних ударів Сил оборони України по території РФ серед росіян зростає тривожність, а рейтинги диктатора падають.

Кремлівський режим керується кримінальною логікою, де прояв слабкості вважається неприпустимим. Завершення війни без виконання мінімального завдання - захоплення всієї території Донбасу - Путін сприймає як загрозу власному існуванню.

"Вони мене повісять", - сказав диктатор одного разу під час війни своїм соратникам.

Гібридна війна проти Заходу та 400 тисяч новобранців

Західні спецслужби вважають, що Москва уникатиме прямого військового зіткнення з НАТО. Натомість РФ планує посилити гібридні атаки, диверсії на європейських заводах, що виготовляють зброю для України, та удари по логістичних маршрутах постачання.

Усередині України ворог готує чергові масовані атаки на енергетику, про що 30 серпня відкрито заявило Міноборони РФ. Крім того, Кремль має намір залучити до війська ще 300-400 тисяч осіб.

Для цього не оголошуватимуть нову хвилю мобілізації - примусовий набір проводитимуть силами регіональних адміністрацій, щоб придушити потенційне невдоволення на місцях. Нову систему призову вже випробовують у Пензенській області. Окрім цього, у Росії очікується посилення репресій проти "внутрішніх ворогів" для демонстрації сили.

Путін хоче продовження війни

Останнім часом очільник Кремля неодноразово публічно заявляв про намір продовжувати бойові дії. Під час зустрічі з партією "Єдина Росія" він категорично відкинув можливість завершення війни.

Також 22 серпня Путін анонсував удари по найчутливіших секторах української економіки, назвавши успішні атаки України по російських складах "відкриттям скриньки Пандори".