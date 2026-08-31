"Они меня повесят": в СМИ раскрыли главный страх Путина из-за войны

Недавно директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил неанонсированный визит в Москву. По разным версиям, он должен был предостеречь Кремль от атак на Альянс или убедить Путина сесть за стол переговоров из-за мрачных перспектив для РФ.

Однако уже через три дня после этого визита в Европе зафиксировали ряд инцидентов:

Финляндия обратилась за помощью к Швеции для патрулирования границы с РФ авиацией и флотом;

Германия готовится обвинить Москву в подготовке диверсии со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига;

Румыния уничтожила российский беспилотник у своей морской буровой платформы;

Словакия 25 августа предотвратила попытку поджога завода по производству дронов.

По данным инсайдеров, Путин расценил приезд главы ЦРУ как признак слабости США - так же, как и визит Билла Бернса в ноябре 2021 года накануне полномасштабного вторжения.

Аналитики издания отмечают, что решение об эскалации обусловлено внутренними причинами, ведь главная цель Путина - сохранение собственной власти и жизни. На фоне дальнобойных ударов сил обороны Украины по территории РФ среди россиян растет тревожность, а рейтинги диктатора падают.

Кремлевский режим руководствуется криминальной логикой, где проявление слабости считается недопустимым. Завершение войны без выполнения минимальной задачи - захват всей территории Донбасса - Путин воспринимает как угрозу собственному существованию.

"Они меня повесят", - сказал диктатор однажды во время войны своим соратникам.

Гибридная война против Запада и 400 тысяч новобранцев

Западные спецслужбы считают, что Москва будет избегать прямого военного столкновения с НАТО. РФ планирует усилить гибридные атаки, диверсии на европейских заводах, производящих оружие для Украины, и удары по логистическим маршрутам поставки.

Внутри Украины враг готовит очередные массированные атаки на энергетику, о чем 30 августа открыто заявилл Минобороны РФ. Кроме того, Кремль намерен привлечь в армию еще 300-400 тысяч человек.

Для этого не будет объявлена новая волна мобилизации - принудительный набор будут проводить силами региональных администраций, чтобы подавить потенциальное недовольство на местах. Новую систему призыва уже испытывают в Пензенской области. Кроме того, в России ожидается усиление репрессий против "внутренних врагов" для демонстрации силы.

Путин хочет продолжения войны

В последнее время глава Кремля неоднократно публично заявлял о намерении продолжать боевые действия. Во время встречи с партией "Единая Россия" он категорически отверг возможность завершения войны.

Также 22 августа Путин анонсировал удары по самым чувствительным секторам украинской экономики, назвав успешные атаки Украины по российским складам "открытием ящика Пандоры".