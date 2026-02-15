"Вони існують": Обама ошелешив заявою про прибульців та "Зону 51"

Коен запитав 44-го президента США про те, чи справді іншопланетяни існують. У відповідь Обама сказав, що "вони реальні".

При цьому Обама зазначив, що поширені байки про те, що іншопланетян нібито утримують на території авіабази в "Зоні 51", насправді не відповідають дійсності.

"Вони існують, але я їх не бачив, і їх не тримають у зоні 51. Там немає жодної підземної споруди, якщо тільки немає якоїсь грандіозної змови, яку вони приховали від президента Сполучених Штатів", - пожартував Обама.

Експрезидент США також зазначив, що першим питанням, на яке він хотів отримати відповідь, ставши президентом, була саме щодо іншопланетян.