"Они существуют": Обама ошарашил заявлением о пришельцах и "Зоне 51"

Коэн спросил 44-го президента США о том, действительно ли инопланетяне существуют. В ответ Обама сказал, что "они реальны".

При этом Обама отметил, что распространенные байки о том, что инопланетян якобы удерживают на территории авиабазы в "Зоне 51", на самом деле не соответствуют действительности.

"Они существуют, но я их не видел, и их не держат в зоне 51. Там нет ни одного подземного сооружения, если только нет какого-то грандиозного заговора, который они скрыли от президента Соединенных Штатов", - пошутил Обама.

Экс-президент США также отметил, что первым вопросом, на который он хотел получить ответ, став президентом, был именно относительно инопланетян.