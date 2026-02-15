RU

Война в Украине

"Они существуют": Обама ошарашил заявлением о пришельцах и "Зоне 51"

Фото: 44-й президент США Барак Обама (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне действительно существуют. По его словам, они "реальны", но он никогда их не видел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Обамы подкастеру Брайану Тайлеру Коэну.

Коэн спросил 44-го президента США о том, действительно ли инопланетяне существуют. В ответ Обама сказал, что "они реальны".

При этом Обама отметил, что распространенные байки о том, что инопланетян якобы удерживают на территории авиабазы в "Зоне 51", на самом деле не соответствуют действительности.

"Они существуют, но я их не видел, и их не держат в зоне 51. Там нет ни одного подземного сооружения, если только нет какого-то грандиозного заговора, который они скрыли от президента Соединенных Штатов", - пошутил Обама.

Экс-президент США также отметил, что первым вопросом, на который он хотел получить ответ, став президентом, был именно относительно инопланетян.

 

 

Напомним, что знаменитая "Зона 51" расположена в штате Невада, примерно в 130 км от Лас-Вегаса. Это часть испытательного полигона ВВС США Неллис, но вокруг этой базы создана атмосфера секретности.

Из-за этого вокруг авиабазы возникло множество легенд и теорий заговора. Кто-то говорит, что это секретный полигон для испытания новейшего оружия, а кто-то называет эту базу хранилищем для пришельцев и НЛО.

Интересно, что тему пришельцев в "Зоне 51" обыгрывают как в многочисленных кинофильмах и книгах, так и в компьютерных играх. Однако на самом деле там расположены исключительно военные объекты, а никаких "внеземных технологий" никогда не наблюдалось.

Соединенные Штаты Америки Барак Обама