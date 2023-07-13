UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вона – супержінка". Півфіналістка Вімблдона-2023 засипала Світоліну медовими словами

Фото: Еліна Світоліна після сенсаційної перемоги над Свьонтек (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова поділилася думками про рівень Еліни Світоліної напередодні очного протистояння в півфіналі Вімблдонського турніру 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на beIN Sports.

Матч Світоліна – Вондроушова відбудеться 13 липня. Поєдинок розпочнеться на центральному корті трав'яного мейджора орієнтовно в 15:30 за київським часом.

24-річна чешка в захваті від турнірного шляху суперниці. Українка отримала вайлдкард від організаторів і дійшла до 1/2 фіналу всього на дев'ятий місяць після народження доньки.

"Я вважаю, перед нами приклад, що ми також можемо впоратися з дитиною. Це приголомшливо. Те, що вона робить, є неймовірним для мене. Вона просто дивовижно грає в теніс. Я думаю, вона – супержінка", – зізналася Вондроушова.

Світоліна на шляху в півфінал Вімблдона-2023 вибила цілу плеяду відомих тенісисток – Вінус Вільямс, Мертенс, Кенін, Азаренку. У чвертьфінальному поєдинку вона перегралу першу ракетку світу Свьонтек (7:5, 6:7, 6:2). Після мейджора молода мама поверне статус національної першої ракетки.

Натомість сітка Вондроушової була простішою. Вона почергово здолала Стернс, Кудерметову, Векіч і Боузкову. На стадії 1/4 фіналу чеська тенісистка розібралася з четвертою ракеткою світу Пегулою (6:4, 2:6, 6:4).

До слова, українка Людмила Кіченок вийшла у фінал Вімблдона-2023 у змішаному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон