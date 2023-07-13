"Вона – супержінка". Півфіналістка Вімблдона-2023 засипала Світоліну медовими словами

Матч Світоліна – Вондроушова відбудеться 13 липня. Поєдинок розпочнеться на центральному корті трав'яного мейджора орієнтовно в 15:30 за київським часом.

24-річна чешка в захваті від турнірного шляху суперниці. Українка отримала вайлдкард від організаторів і дійшла до 1/2 фіналу всього на дев'ятий місяць після народження доньки.

"Я вважаю, перед нами приклад, що ми також можемо впоратися з дитиною. Це приголомшливо. Те, що вона робить, є неймовірним для мене. Вона просто дивовижно грає в теніс. Я думаю, вона – супержінка", – зізналася Вондроушова.

Світоліна на шляху в півфінал Вімблдона-2023 вибила цілу плеяду відомих тенісисток – Вінус Вільямс, Мертенс, Кенін, Азаренку. У чвертьфінальному поєдинку вона перегралу першу ракетку світу Свьонтек (7:5, 6:7, 6:2). Після мейджора молода мама поверне статус національної першої ракетки.

Натомість сітка Вондроушової була простішою. Вона почергово здолала Стернс, Кудерметову, Векіч і Боузкову. На стадії 1/4 фіналу чеська тенісистка розібралася з четвертою ракеткою світу Пегулою (6:4, 2:6, 6:4).