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"Она – суперженщина". Полуфиналистка Уимблдона-2023 рассыпалась в комплиментах Свитолиной

Фото: Элина Свитолина после сенсационной победы над Свентек (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась мыслями об уровне Элины Свитолиной накануне очного противостояния в полуфинале Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на beIN Sports.

Матч Свитолина – Вондроушова состоится 13 июля. Поединок начнется на центральном корте травяного мэйджора ориентировочно в 15:30 по киевскому времени.

24-летняя чешка в восторге от турнирного пути соперницы. Украинка получила уайлд-кард от организаторов и дошла до 1/2 финала всего на девятый месяц после рождения дочери.

"Я считаю, перед нами пример того, что мы также можем справиться с ребенком. Это потрясающе. То, что она делает, невероятно для меня. Она просто удивительно играет в теннис. Я думаю, она – суперженщина", – призналась Вондроушова.

Свитолина на пути в полуфинал Уимблдона-2023 выбила целую плеяду известных теннисисток – Винус Уильямс, Мертенс, Кенин, Азаренко. В четвертьфинальном поединке она обыграла первую ракетку мира Свентек (7:5, 6:7, 6:2). После мэйджора молодая мама вернет статус национальной первой ракетки.

В то же время сетка Вондроушовой была проще. Она поочередно одолела Стернс, Кудерметову, Векич и Боузкову. На стадии 1/4 финала чешская теннисистка разобралась с четвертой ракеткой мира Пегулой (6:4, 2:6, 6:4).

К слову, украинка Людмила Киченок вышла в финал Уимблдона-2023 в смешанном разряде.

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ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон