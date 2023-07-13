"Она – суперженщина". Полуфиналистка Уимблдона-2023 рассыпалась в комплиментах Свитолиной

Матч Свитолина – Вондроушова состоится 13 июля. Поединок начнется на центральном корте травяного мэйджора ориентировочно в 15:30 по киевскому времени.

24-летняя чешка в восторге от турнирного пути соперницы. Украинка получила уайлд-кард от организаторов и дошла до 1/2 финала всего на девятый месяц после рождения дочери.

"Я считаю, перед нами пример того, что мы также можем справиться с ребенком. Это потрясающе. То, что она делает, невероятно для меня. Она просто удивительно играет в теннис. Я думаю, она – суперженщина", – призналась Вондроушова.

Свитолина на пути в полуфинал Уимблдона-2023 выбила целую плеяду известных теннисисток – Винус Уильямс, Мертенс, Кенин, Азаренко. В четвертьфинальном поединке она обыграла первую ракетку мира Свентек (7:5, 6:7, 6:2). После мэйджора молодая мама вернет статус национальной первой ракетки.

В то же время сетка Вондроушовой была проще. Она поочередно одолела Стернс, Кудерметову, Векич и Боузкову. На стадии 1/4 финала чешская теннисистка разобралась с четвертой ракеткой мира Пегулой (6:4, 2:6, 6:4).