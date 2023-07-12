Людмила Кіченок у парі з хорватом пробилася у фінал Вімблдона в міксті

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Мате Павічем пробилася у фінал Вімблдонського турніру 2023 року в змішаному розряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2023, мікст, 1/2 фіналу

Павіч/Л. Кіченок – О'Мара/Ніколлз – 2:1 (7:6, 4:6, 6:3)

У стартовому сеті протистояння з господарями кортів О'Марою і Нікколз хорватсько-український дует поставив на власні подачі. Упевнена гра обох пар під час "своїх" розіграшів тривав аж до одинадцятого гейму. Але й на брейк Павіча з Кіченок британці відповіли зворотним.

Отже, довелося грати тай-брейк. Там суперники знову трималися поруч до останнього. Розв'язка настала за рахунку 6:6. Українка та хорват виграли два очки поспіль і закрили партію на власну користь. Проте, О'Мара та Нікколз незабаром узяли реванш.

У середині другого сету британський дует підняв темп і з двома брейками повів 5:2. Павіч і Кіченок ще намагалися наздогнати опонентів, узяли два гейми поспіль і боролися до останнього в третьому. Однак, не змогли реалізувати два брейк-пойнти та поступилися.

Пара хорвата та українки зате класно розпочала вирішальну партію. Із брейком і впевненими власними подачами вони швидко створили гандикап (4:1) і сфокусувалися на "домашньому завданні". Павіч і Кіченок виявилося достатньо набрати два "своїх" пункти, щоб вибороти місце у фіналі.

У фіналі вони зустрінуться з дуетом бельгійця Флюгена та китаянки Сюй. Матч запланований на 13 липня. Для Людмили Кіченок цей фінал – перший у кар'єрі на турнірах серії "Гренд Слем".