"Вона схожа на мене": Трамп відповів, чи впливає дружина на його рішення щодо України

Президент США Дональд Трамп відповів на питання, чи має перша леді Меланія Трамп вплив на його ставлення до війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене - вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – сказав Трамп.

Трамп заявив, що його дружина Меланія не впливає безпосередньо на його позицію щодо війни в Україні, однак поділяє його бажання припинити кровопролиття.

Що відомо про погляди Меланії Трамп на війну в Україні

Як стало відомо, перша леді, яка народилася в колишній Югославії, регулярно нагадує чоловікові про жертви російських авіаударів по українських містах.

Перша леді США зберігає тісні зв’язки з Європою - разом із сином Барроном вона має паспорт країни ЄС та регулярно спілкується з ним словенською мовою.

Як стверджує журналістка та біограф Мері Джордан, ставлення Меланії до України цілком зрозуміле - вона виросла в колишній Югославії, де традиційно не було проросійських настроїв.

За словами Джордан, Меланія має більше досвіду у міжнародній політиці, ніж дехто з членів уряду, і не боїться висловлювати свою позицію. Її 81-річний батько Віктор Кнавс регулярно відвідує Словенію, тож вона добре обізнана з політичними настроями в регіоні.

"Її батьківщина повністю підтримує Україну, і люди там у шоці від того, що США могли б припинити постачання зброї", - каже Джордан.

Ставлення Трампа щодо України

Дональд Трамп неодноразово робив суперечливі заяви щодо війни в Україні.

У нещодавно оприлюдненому CNN аудіозаписі колишній президент США нібито пригрозив Володимиру Путіну "розбомбити Москву до біса", якщо той наважиться на повномасштабне вторгнення.

За словами журналістів, запис було зроблено під час благодійного заходу у 2024 році, коли Трамп уже вів президентську кампанію.

Окрім того, політик розкритикував російську атаку із застосуванням понад 700 дронів і заявив, що внаслідок бойових дій щотижня гинуть тисячі людей з обох боків.

Крім того, журналісти запитали у Трампа, чи збирається той оголосити про санкції проти Росії. Однак президент США ухилився від відповіді, сказавши, що необхідно подивитись, що буде далі.

"Але я дуже розчарований президентом Путіним. Знаєте, я думав, що він людина, яка дотримується своїх слів, але він так гарно говорить, а потім вночі бомбить людей" - заявив Трамп.

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