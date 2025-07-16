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"Она похожа на меня": Трамп ответил, влияет ли жена на его решения по Украине

Среда 16 июля 2025 11:27
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"Она похожа на меня": Трамп ответил, влияет ли жена на его решения по Украине Фото: Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, имеет ли первая леди Мелания Трамп влияние на его отношение к войне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Трамп заявил, что его жена Мелания не влияет непосредственно на его позицию относительно войны в Украине, однако разделяет его желание прекратить кровопролитие.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она похожа на меня - она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", - сказал Трамп.

Что известно о взглядах Мелании Трамп на войну в Украине

Как стало известно, первая леди, которая родилась в бывшей Югославии, регулярно напоминает мужу о жертвах российских авиаударов по украинским городам.

Первая леди США сохраняет тесные связи с Европой - вместе с сыном Барроном она имеет паспорт страны ЕС и регулярно общается с ним на словенском языке.

Как утверждает журналистка и биограф Мэри Джордан, отношение Мелании к Украине вполне объяснимо - она выросла в бывшей Югославии, где традиционно не было пророссийских настроений.

По словам Джордан, Мелания имеет больше опыта в международной политике, чем некоторые из членов правительства, и не боится высказывать свою позицию. Ее 81-летний отец Виктор Кнавс регулярно посещает Словению, поэтому она хорошо знакома с политическими настроениями в регионе.

"Ее родина полностью поддерживает Украину, и люди там в шоке от того, что США могли бы прекратить поставки оружия", - говорит Джордан.

Отношение Трампа к Украине

Дональд Трамп неоднократно делал противоречивые заявления относительно войны в Украине.

В недавно обнародованной CNN аудиозаписи бывший президент США якобы пригрозил Владимиру Путину "разбомбить Москву к черту", если тот решится на полномасштабное вторжение.

По словам журналистов, запись была сделана во время благотворительного мероприятия в 2024 году, когда Трамп уже вел президентскую кампанию.

Кроме того, политик раскритиковал российскую атаку с применением более 700 дронов и заявил, что в результате боевых действий еженедельно гибнут тысячи людей с обеих сторон.

Кроме того, журналисты спросили у Трампа, собирается ли тот объявить о санкциях против России. Однако президент США уклонился от ответа, сказав, что необходимо посмотреть, что будет дальше.

"Но я очень разочарован президентом Путиным. Знаете, я думал, что он человек, который придерживается своих слов, но он так хорошо говорит, а потом ночью бомбит людей", - заявил Трамп.

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