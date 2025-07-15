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У Зеленського в Білому домі з'явився несподіваний союзник, - The Times

США, Вівторок 15 липня 2025 11:01
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У Зеленського в Білому домі з'явився несподіваний союзник, - The Times Фото: Меланія Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський отримав несподіваного союзника в Білому домі. Це не сам президент США, який цього тижня затвердив постачання зенітних комплексів Patriot, а його дружина Меланія Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його The Times.

Як стало відомо, перша леді, яка народилася в колишній Югославії, регулярно нагадує чоловікові про жертви російських авіаударів по українських містах.

У понеділок під час розмови в Овальному кабінеті Дональд Трамп сказав: "Я приходжу додому і кажу першій леді: "Я сьогодні говорив із Володимиром (Путіним), у нас була прекрасна розмова". А вона відповідає: "Правда? А в цей час знову удар по (українському) місту".

Вплив Меланії на рішення Трампа

Це зізнання свідчить про те, що 55-річна Меланія чинить на чоловіка значно більший політичний вплив, ніж вважалося раніше. Останнім часом вона часто перебувала поза Вашингтоном - у Мар-а-Лаго у Флориді та в Trump Tower у Нью-Йорку поруч із сином Барроном, який навчається в Нью-Йоркському університеті.

У травні повідомлялося, що з моменту інавгурації чоловіка Меланія провела в Білому домі менше 14 днів. Її інтерес до війни в Україні можна пояснити походженням - вона народилася за "залізною завісою" 1970 року і раніше не раз висловлювала повагу до Рональда Рейгана, президента, який переміг у холодній війні проти варварських режимів.

Особисте ставлення до війни в Україні

Меланія часто розмовляє із сином словенською мовою, а сама вона і Баррон зберігають паспорти країн ЄС. За словами журналістки та біографа Мері Джордан, "симпатії Меланії до України не дивні, адже вона виросла в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували".

Джордан також додала: "У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, коли справа доходить до того, щоб донести свою позицію". Батько Меланії, Віктор Кнавс, якому 81 рік, продовжує їздити до Словенії, і тому вона в курсі політичних настроїв у Європі.

"Її батьківщина повністю підтримує Україну, і люди там у шоці від того, що США могли б припинити постачання зброї", - каже Джордан.

Раніше висловлена позиція

Меланія вже виявляла публічне невдоволення російською агресією. У лютому 2022 року, коли Путін почав вторгнення, Дональд Трамп називав його "розумним" і "генієм". Але Меланія того ж місяця назвала вбивства мирних жителів "жахливими" і "трагічними".

У пості на своїй сторінці вона звернулася до двох мільйонів підписників із закликом пожертвувати гроші Червоному Хресту і написала, що її "думки і молитви" - "з українським народом".

Ключовий голос в оточенні Трампа

Перед поверненням у Білий дім Меланія два місяці вивчала міжнародний порядок денний, щоб бути готовою до прийому іноземних делегацій. Незважаючи на наявність великої кількості радників з питань безпеки і зовнішньої політики, саме голос першої леді може виявитися вирішальним.

"Трамп слухає певних людей з певних питань", - каже Джордан. "Він особливо слухає тих, хто дійсно близький до нього. Особливо якщо в них прізвище Трамп".

Меланія Трамп народилася в місті Ново Мєсто, яке тоді було частиною Югославії (зараз - Словенія). У минулому вона мала успішну кар'єру моделі. Американське громадянство Меланія отримала 2006 року. Вони одружилися в січні 2005 року, і для Дональда Трампа це вже третій шлюб.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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