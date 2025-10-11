"Вона прийняла її на мою честь": Трамп відреагував на присудження Нобелівської премії миру

Зауважимо, що Нобелівський комітет оголосив, що премія 2025 року буде присуджена Мачадо "за просування демократичних прав у Венесуелі та її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Мачадо у своїй заяві подякувала Трампу, зазначивши, що розмовляла з ним, але відмовилася надавати деталі розмови.

Президент США підтвердив, що спілкувався з Мачадо, додавши, що вона була "дуже приємною".

"Людина, яка насправді отримала Нобелівську премію, зателефонувала мені та сказала: "Я приймаю це на вашу честь, бо ви справді цього заслуговували", - зазначив Трамп.

Він також пожартував після цієї розмови.

"Я не сказав: "Тоді віддай це мені", хоча, гадаю, вона могла б. Вона була дуже милою", - зауважив президент США.

Президент додав, що допомагав Мачадо на її шляху.

"У Венесуелі їм потрібна велика допомога, це справжня катастрофа. Можна також сказати, що її видали на 2024 рік, а я балотувався на посаду в 2024 році".

Нагадаємо, що невдовзі після оголошення про присудження Нобелівської премії адміністрація Трампа відреагувала негативно на рішення комітету, підкресливши політичний аспект нагородження.