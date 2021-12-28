В Волынской и Запорожской областях отменяются ограничения "красной" зоны, - Чернышов
В Волынской и Запорожской областях с 30 декабря упраздняются ограничения "красного" уровня эпидемической опасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое состоялось под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышова по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Рад сообщить, что пока не остается областей в "красном" статусе, в Новый год входим на такой положительной ноте. Чтобы так осталось, мы должны еще бдительнее беречь свое здоровье и здоровье окружающих. Руководителей областей призываю позаботиться о том, чтобы темпы вакцинации не снижались, а в общественных местах были соблюдены карантинные ограничения", - отметил министр Алексей Чернышов.
Кроме того, по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС Волынская и Запорожская облгосадминистрации должны принять меры по соблюдению соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпиднебезопасности распространения COVID-19. А также обеспечить ежедневную оценку эпидемической ситуации и, при необходимости, принять дополнительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной болезни.
Отметим, 30 ноября Кабмин внес изменения в Постановление №1236, которые начали действовать с 6 декабря, определяющие изменения в условия карантина. Подробнее - на сайте Министерства здравоохранения.
Напомним, во время своих визитов в регионы министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что Центры массовой вакцинации должны работать по удобному для людей графику - с 8:00 до 20:00 по будням и на выходных.