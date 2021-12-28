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У Волинській та Запорізькій областях скасовуються обмеження "червоної" зони, - Чернишов

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 19:42
У Волинській та Запорізькій областях скасовуються обмеження "червоної" зони, - Чернишов Фото: міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Волинській та Запорізькій областях з 30 грудня скасовуються обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення, що було прийнято на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС, яке відбулося під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Радий повідомити, що наразі не залишається областей в "червоному" статусі, в Новий рік входимо на такій позитивній ноті. Щоб так залишилося, маємо ще пильніше берегти своє здоров’я та здоров’я оточуючих. Керівників областей закликаю подбати про те, аби темпи вакцинації не знижувалися, а в громадських місцях були дотримані карантинні обмеження", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Крім того, за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС Волинська та Запорізька облдержадміністрації мають вжити заходів задля дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епіднебезпеки поширення COVID-19. А також забезпечити щоденну оцінку епідемічної ситуації та, за необхідності, вжити додаткових заходів, спрямованих на стримування поширення коронавірусної хвороби.

Зазначимо, 30 листопада уряд вніс зміни до Постанови №1236, які почали діяти з 6 грудня, що визначають зміни до умов карантину. Детальніше - на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, під час своїх візитів до регіонів Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що Центри масової вакцинації мають працювати за зручним для людей графіком - з 8:00 до 20:00 по буднях та на вихідних.

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Олексій Чернишов
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